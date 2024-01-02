Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Столкновение пассажирского самолета с самолетом береговой охраны Японии в токийском аэропорту Ханэда привело к гибели пяти человек, передает во вторник агентство ЭФЭ.
Все погибшие находились в самолете службы береговой охраны, пояснили японские власти.
Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Japan Airlines (JAL), выполнявший внутренний рейс, загорелся вскоре после посадки в результате столкновения на взлетно-посадочной полосе с самолетом японской береговой охраны.
По данным японского телевидения, 379 пассажиров и членов экипажа этого воздушного судна успели эвакуироваться.