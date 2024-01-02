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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек

Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек
Фото: David Mareuil/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Столкновение пассажирского самолета с самолетом береговой охраны Японии в токийском аэропорту Ханэда привело к гибели пяти человек, передает во вторник агентство ЭФЭ.

Все погибшие находились в самолете службы береговой охраны, пояснили японские власти.

Ранее сообщалось, что лайнер авиакомпании Japan Airlines (JAL), выполнявший внутренний рейс, загорелся вскоре после посадки в результате столкновения на взлетно-посадочной полосе с самолетом японской береговой охраны.

По данным японского телевидения, 379 пассажиров и членов экипажа этого воздушного судна успели эвакуироваться.

Япония Japan Airlines JAL Токио
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