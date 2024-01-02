Что произошло за день: вторник, 2 января

ЧП с боеприпасом над воронежским селом, атаки ВСУ на Белгородскую область, столкновение самолетов в аэропорту Токио

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о нештатном сходе боеприпаса с самолета ВКС над воронежским селом Петропавловка. По его данным, пострадавших нет, получили повреждение несколько частных строений. Между тем, глава Воронежской области заявил об эвакуации жителей нескольких улиц Петропавловки. Позже стало известно, что в Петропавловке восстановили нарушенную инфраструктуру.

- Российские военные за день уничтожили над Белгородской областью семнадцать ракет ВСУ. Губернатор Белгородской области сообщил, что один человек погиб, еще несколько пострадали.

- Израиль отказался от новой сделки с ХАМАС по освобождению заложников. Предложение движения, по данным СМИ, было передано через катарских и египетских посредников.

- Самолет авиакомпании Japan Airlines загорелся в токийском аэропорту. Это произошло после его посадки в результате столкновения на взлетно-посадочной полосе с самолетом японской береговой охраны. Пассажиры и экипаж JAL успели эвакуироваться. Погибли пять человек в самолете службы береговой охраны.

- В Японии землетрясение, произошедшее накануне, унесло жизни более 50 человек. Спасатели считают, что число жертв может увеличиться: предполагается, что люди могут находиться под завалами десятков рухнувших строений.

- В Москве с 3 по 8 января закроют участок между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская". Вдоль закрытого участка будут курсировать компенсационные автобусы, пересесть с автобуса на метро можно бесплатно.

- Синоптики спрогнозировали в Москве в ближайшие дни "сибирскую погоду". Рождество в Москве будет морозным - ночью до минус 24 градусов. Но к началу рабочей недели потеплеет.