Самолет авиакомпании JAL загорелся в токийском аэропорту

Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся вскоре после посадки в токийском аэропорту Ханэда, сообщает во вторник телеканал NHK.

По его данным, 379 пассажиров и членов экипажа успели эвакуироваться. Информации о жертвах пока не поступало.

Авиалайнер выполнял внутренний рейс. Причины возгорания пока не установлены. Предполагается, что лайнер мог загореться после столкновения на взлетно-посадочной полосе с самолетом японской береговой охраны.