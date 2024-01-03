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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"Хезболла" предупредила, что отреагирует на гибель лидера ХАМАС в Бейруте

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" обещает отреагировать на гибель заместитель председателя политического бюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщают ближневосточные СМИ.
"Мы подтверждаем, что это преступление никогда не останется без ответа и наказания", - говорится в распространенном организацией заявлении.
В документе также подчеркивается, что ее бойцы находятся в повышенной степени готовности к ответным действиям.
"Хезболла" назвала удар беспилотника по офису палестинской группировки ХАМАС в южном пригороде Бейрута, в результате которого погиб аль-Арури, "серьезным нападением на Ливан, его народ, его безопасность и его суверенитет (...) и опасным развитием событий в ходе войны".
С призывом к властям Израиля избегать действий, которые могут привести к расширению рамок конфликта, обратился президент Франции Эмманюэль Макрон, о чем сообщил Елисейский дворец.
Макрон в телефонной беседе с членом военного кабинета Израиля Бенни Ганцем заявил, что "важно избегать любой эскалации, особенно в Ливане".
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что в Тегеране осуждают "подлое убийство" Израилем Салеха аль-Арури.
В то же время Израиль пока официально не заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар, который привел к гибели лидера ХАМАС.
Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил на брифинге, что армия находится на очень высоком уровне.
"Мы находимся в состоянии высокой готовности к любому сценарию", - подчеркнул Хагари, но не упомянул гибель аль-Арури.
"Самое важное, что я хочу сказать, это то, что мы сосредоточены и остаемся сосредоточенными на борьбе с ХАМАС", - добавил он.
Ранее Израиль заявлял, что будет стремиться устранять членов ХАМАС и за пределами Газы, в том числе в Ливане, Катаре и Турции.
Как сообщали СМИ, удар израильского беспилотника по офису палестинской группировки ХАМАС в южном пригороде Бейрута привел к гибели шести человек, в том числе аль-Арури.
Позднее во вторник ближневосточные СМИ сообщили, что ливанский премьер Наджиб Микати подал жалобу в СБ ООН по поводу атаки с призывом принять меры в отношении Израиля.

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