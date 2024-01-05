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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В "Хезболле" заявили о проведении с октября более 670 операций против Израиля

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ливанская "Хезболла" с 7 октября прошлого года провела более 670 различных боевых операций против израильских военных, заявил в пятницу лидер группировки Хасан Насралла.

По сообщению агентства ЭФЭ, он пояснил, что, в частности, речь идет о неоднократных обстрелах 48 позиций израильской армии близ Ливана, а также - целей в 17 населенных пунктах.

Насралла заявил, что "Хезболла" располагает разведданными об израильской армии, что позволяет наносить удары именно по военным целям, в частности - по бронетехнике и складам с оружием.

ЭФЭ отмечает, что, по словам руководителя "Хезболлы", около 2 тыс. израильских военных получили ранения близ Ливана с 7 октября. Информации о погибших агентство не приводит. При этом, по словам Насраллы, израильское командование занижает данные о своих потерях.

С 7 октября Израиль проводит военную операцию против движения ХАМАС в секторе Газа. "Хезболла" регулярно проводит обстрелы израильской территории, чтобы выразить солидарность с палестинцами из Газы. Тем не менее, ливанская группировка избегает масштабных боевых действий. Израиль, со своей стороны, отвечает на атаки "Хезболлы", но пока также воздерживается от интенсивных боев, концентрируя внимание не на границе с Ливаном, а на боевых действиях в секторе Газа.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Израиль Хезболла
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