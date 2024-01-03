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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Трамп обжалует решение штата Мэн об отстранении его от республиканских праймериз

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение госсекретаря штата Мэн демократки Шенны Белоуз об отстранении его от участия в праймериз республиканской партии штата, сообщило агентство Associated Press (АР).
Поводом для принятия решения стали обвинения в адрес Трампа, касающиеся его роли в нападении на Капитолий 6 января 2021 года.
Беллоуз в качестве основания для принятия решения использовала третий раздел 14-й поправки в конституции США, который гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".
Апелляция Трампа будет направлена в Верховный суд штата Мэн.
Ожидается, что Трамп подаст апелляцию и на аналогичное решение Верховного суда штата Колорадо. Ранее там суд, ссылаясь на ту же поправку, постановил, что выдвижение кандидатуры Трампа на праймериз штата в следующем году запрещено по конституционным основаниям.
Бывший генеральный прокурор США Билл Барр назвал попытки отстранить Трампа от участия в праймериз "обреченными на юридический провал".
В статье для The Free Press он написал: "Действия Колорадо и Мэн, а также других штатов, которые последуют их примеру, не только обречены на юридический провал, они также ободряют и наделяют полномочиями бывшего президента".
Барр отметил, что эти попытки "подрывают доверие к законным усилиям по привлечению Трампа к ответственности".

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