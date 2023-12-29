Госсекретарь штата Мэн отстранила Трампа от участия в праймериз в 2024 году

Команда экс-президента США намерена обжаловать решение

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: Scott Olson/Getty Images News

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз отстранила бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз штата в 2024 году в соответствии с 14-й поправкой Конституции.

"Я отдаю себе отчет в том, что ни один государственный секретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к участию в выборах на основании третьего раздела 14-й поправки. Однако я также отдаю себе отчет в том, что ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже", - заявила Беллоуз.

Она отметила, что пришла к выводу, что Трамп "в течение нескольких месяцев, кульминацией которых стало 6 января 2021 года, использовал ложное повествование о фальсификации выборов, чтобы разжечь своих сторонников и направить их в Капитолий, чтобы предотвратить сертификацию выборов 2020 года и мирную передачу власти".

Данное решение делает Мэн вторым американским штатом после Колорадо, отстранившим Трампа от участия в праймериз.

При этом Мэн - первый штат, где кандидата в президенты от участия в праймериз отстранил с помощью 14-й поправки чиновник, в Колорадо аналогичное решение принял Верховный суд штата.

Тем временем предвыборный штаб Трампа осудил это решение.

"Мы являемся свидетелями в режиме реального времени попытки фальсификации результатов выборов и лишения избирательных прав американского избирателя", - заявил представитель штаба Стивен Чанг.

"Не заблуждайтесь, эти попытки партийного вмешательства в выборы являются враждебным нападением на американскую демократию", - добавил он.

По словам Чанга, команда Трампа подаст апелляцию на это решение.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Колорадо постановил, что выдвижение кандидатуры Трампа на праймериз штата в следующем году запрещено по конституционным основаниям.

"Большинство членов суда постановили, что президент Трамп лишен права занимать должность президента в соответствии с третьим разделом четырнадцатой поправки к Конституции Соединенных Штатов", - говорится в постановлении суда.

14-я поправка гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать Конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".

6 января 2021 года Конгресс США собирался утвердить результаты голосования на выборах 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. В этот день в американской столице собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвались в здание Конгресса и сорвали заседание. Конгрессмены-демократы обвинили в случившемся Трампа.