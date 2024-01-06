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Байден заявил, что только его победа на президентских выборах может спасти Америку

Байден заявил, что только его победа на президентских выборах может спасти Америку
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Только победа демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах в США даст возможность спасти Америку, заявил президент Джо Байден.

"Эти выборы - ваш последний шанс спасти Америку", - сказал он, выступая перед избирателями в штате Пенсильвания.

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Байден предупредил в пятницу, что усилия экс-президента Дональда Трампа по возвращению в Белый дом представляют серьезную угрозу для страны.

Он сослался на штурм сторонниками Трампа Капитолия 6 января 2021 года, подчеркнув, что тогда "мы чуть не потеряли Америку, чуть не потеряли все".

Байден рассказал о роли Трампа в нападении на Капитолий, отметив, что тот, "пытаясь переписать факты от 6 января, пытается украсть историю точно так же, как он пытался украсть выборы".

"Что сделал Трамп? Он назвал этих повстанцев "патриотами" и пообещал помиловать их, если вернется на свой пост", - заявил Байден.

По словам президента, от итогов его противостояния на выборах с Трампом, который является безусловным лидером Республиканской партии, зависит, выживет ли американская демократия.

Джо Байден Белый дом
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