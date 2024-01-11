Глава МИД ФРГ назвала опасными маневры береговой охраны КНР в Южно-Китайском море

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что береговая охрана КНР действует рискованно в Южно-Китайском море, где Китай и ряд других государств имеют территориальные споры. Она сказала об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манадо.

"Такие рискованные маневры нарушают права, в том числе, на экономическое развитие, Филиппин и других соседних стран", - сказала Бербок.

По ее данным, береговая охрана КНР использовала водяные пушки и лазеры против судов других стран.

"Эти события ставят под сомнение свободу морской навигации, гарантированную международным правом, в регионе, через которой проходит треть мировой торговли", - заявила министр.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - спорят о принадлежности архипелага Спратли (китайское название Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. Через Южно-Китайское море, где разные зоны оспаривают несколько стран, перевозят грузы на $5 трлн в год.