Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90

Число жертв землетрясения в Японии превысило 90
Последствия землетрясения в Вадзиме в префектуре Исикава
Фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Мощное землетрясение, произошедшее в начале недели у берегов Японии, по последним данным, привело к гибели не менее 94 человек, а еще более 200 по-прежнему считаются пропавшими без вести, сообщает в пятницу телеканал NHK.

Ранее поступала информация о примерно 80 погибших.

Работа спасателей в пострадавшей от подземных толчков префектуре Исикава затруднена тем, что многие дороги до сих пор выведены из строя.

В центрах для эвакуированных жителей в Исикаве находятся порядка 32 тыс. местных жителей, а в более 66 тыс. домов до сих пор не восстановили подачу воды.

Японские сейсмологи, со своей стороны, за последние дни неоднократно предупреждали, что близ берегов страны в скором времени могут произойти новые мощные землетрясения.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

В Белоруссии опубликован закон о том, кому запрещено избираться президентом

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Бомбардировщик ВВС США B-1B разбился при посадке на авиабазе

Администрация Байдена готовится к возможному расширению войны в Газе

Макрон может произвести перестановки в правительстве в ближайшие дни

Две трети жителей Франции высказались за отставку премьера

Две трети жителей Франции высказались за отставку премьера

США продолжат вводить санкции против оборонного сотрудничества РФ с КНДР и Ираном

Что произошло за день: четверг, 4 января

Беспилотник США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма

Беспилотник США совершил первый с начала года полет вблизи Крыма
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });