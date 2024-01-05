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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Крупный пожар на мебельном складе в Сочи ликвидирован

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар на площади более 500 кв. метров на мебельном складе в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сказал собеседник агентства, ликвидация объявлена в 15:34.

Информация о возгорании двухэтажного здания по улице Тимирязева поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 13:42. Площадь пожара составила 560 кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Сочи
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