Крупный пожар на мебельном складе в Сочи ликвидирован

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали пожар на площади более 500 кв. метров на мебельном складе в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сказал собеседник агентства, ликвидация объявлена в 15:34.

Информация о возгорании двухэтажного здания по улице Тимирязева поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 13:42. Площадь пожара составила 560 кв. метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.