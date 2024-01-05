Землетрясение произошло недалеко от Лос-Анджелеса

Москва. 5 января. INTERFAX.RU -Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в штате Калифорния, его почувствовали, в том числе, в центре Лос-Анджелеса, сообщает в пятницу Associated Press.

По данным геологической службы США, землетрясение произошло в 10:55 по местному времени (21:55 по Москве) в районе горной цепи Сан-Гейбриел в юго-западной части Калифорнии, примерно в 72 км к востоку от центра Лос-Анджелеса.

В пожарном управлении города заявили, что пока сообщений о пострадавших или серьезном ущербе зданиям не поступало.