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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Два землетрясения зафиксированы у берегов Камчатки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 3,7 и 4,7 произошли днем в пятницу у берегов Камчатки, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Первое сейсмособытие магнитудой 3,7 зарегистрировано в акватории Кроноцкого залива на глубине 19 км. Эпицентр землетрясения находился в 166 км юго-восточнее села Мильково Мильковского муниципального округа. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Еще одно землетрясение зафиксировано в акватории Тихого океана на глубине 70 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7, эпицентр находился в 85 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Звонки в единую диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

Камчатка землетрясение
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