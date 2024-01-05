Два землетрясения зафиксированы у берегов Камчатки

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 3,7 и 4,7 произошли днем в пятницу у берегов Камчатки, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Первое сейсмособытие магнитудой 3,7 зарегистрировано в акватории Кроноцкого залива на глубине 19 км. Эпицентр землетрясения находился в 166 км юго-восточнее села Мильково Мильковского муниципального округа. В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось.

Еще одно землетрясение зафиксировано в акватории Тихого океана на глубине 70 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,7, эпицентр находился в 85 км юго-восточнее поселка Усть-Камчатск. Звонки в единую диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.