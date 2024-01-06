Кандидат-республиканец Рамасвами планирует в случае победы на выборах вывести США из НАТО

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что если сможет победить на выборах, то выведет страну из НАТО, сообщила Politico.

Как пишет издание, такое свое "частное мнение" Рамасвами излагал различным группам экспертов и своих сторонников.

"Это (...) сигнализирует о том, что дни НАТО могут быть сочтены, если Рамасвами или кто-то, кто разделяет его общее мировоззрение, например, бывший президент Дональд Трамп, победит на выборах в ноябре", - говорится в публикации.

Триша Маклафлин - представитель предвыборной кампании Рамасвами - отказалась напрямую комментировать отношение кандидата к НАТО, но не опровергла его позицию, отмечает газета.

"Вивек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют свои обязательства по военным инвестициям, и при необходимости пересмотрит нашу поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после окончания холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией", - сказала она.

Politico напоминает: "Рамасвами - не единственный республиканский кандидат, озабоченный НАТО. Будучи президентом, Трамп обсуждал выход США из Североатлантического союза и, возможно, еще сделает это, если вернется в Овальный кабинет".

"Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки целей и миссии НАТО, который мы начали при моей администрации", - говорится на веб-сайте предвыборной кампании экс-президента.