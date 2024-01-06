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Верховный суд США рассмотрит жалобу Трампа на решение суда Колорадо об отстранении его от праймериз

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Верховный суд согласился 8 января рассмотреть жалобу бывшего президента США Дональда Трампа на решение верхового суда штата Колорадо, которым он не допускается на предварительные выборы (праймериз) республиканской партии в штате, сообщают СМИ.

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На праймериз определяются делегаты от штатов, из которых затем на национальном партийном съезде выдвигается один кандидат от партии на пост президента США.

Трамп также обжалует в верховном суде штата Мэн решение госсекретаря штата демократки Шенны Белоуз об отстранении его от участия в праймериз республиканской партии в штате.

Поводом для принятия решений и в Колорадо, и в Мэне стали обвинения в адрес Трампа, касающиеся его роли в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

В частности, использовался третий раздел 14-й поправки в конституции США, который гласит, что должностным лицам, давшим клятву поддерживать конституцию, запрещается занимать должности в будущем, если они "участвовали в мятеже".

Как говорится в сообщениях, решение верховного суда США по жалобе Трапа предусматривает рассмотрение дела в ускоренном темпе, с устными прениями и последующим решением.

Агентство Associated Press отмечает, что это решение верховного суда может привести к исключению Трампа из избирательных бюллетеней в штатах по всей стране. Десятки жалоб на соответствие Трампа 14-й поправке были поданы по стране, хотя многие дела были отклонены судами низшей инстанции.

США Дональд Трамп Верховный суд США
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