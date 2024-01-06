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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:38

Госсекретарь штата Миссури пригрозил отстранить Байдена от праймериз

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт пригрозил не допустить президента Джо Байдена до участия в праймериз, если Верховный суд США не восстановит другого претендента Дональда Трампа в списках участников первичных выборов в штатах Колорадо и Мэн.

"То, что произошло в Колорадо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику. Ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену", - написал Эшкрофт на своей странице в соцсети X.

Сообщение Эшкрофта появилось вскоре после того, как Верховный суд согласился пересмотреть решение Высшего суда Колорадо, который установил, что Трампа могут отстранить от участия в первичных выборах штата из-за его действий, приведших к нападению на Капитолий 6 января 2021 года, сообщает NBC News.

Верховный суд Колорадо основывал свое решение на 14-й поправке к Конституции США, которая запрещает тем, кто "участвовал в восстании", баллотироваться на различные федеральные должности.

Джо Байден США Дональд Трамп
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