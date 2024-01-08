Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Синдром длинных выходных, важность хорошего сна в среднем возрасте и первая пересадка новорожденному аорты и легочного ствола с клапанами

Фото: by nacoki (MEDIA ARC) via Getty Images

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- У новорожденных с общим артериальным стволом в сердце смешивается артериальная и венозная кровь. Американские хирурги впервые полечили этот порок пересадкой новорожденному ребенку восходящей части аорты и легочного ствола с клапанами от донора. Основное достижение заключается в том, что пересаженные сердечные клапаны растут вместе с ребенком. Истинную эффективность такой операции и ее безопасность еще предстоит оценить в последующих клинических испытаниях, но описанный случай показывает, что в целом такое вмешательство возможно.

- Американские ученые выяснили, что качество сна в среднем возрасте связано с когнитивными функциями в дальнейшей жизни. Отмечается, что прерывистый сон, который зарегистрирован актиграфом в возрасте около 40 лет, связан с низкими показателями когнитивных тестов десятью годами позже. С объективным показателем продолжительности сна и субъективной оценкой его качества такой связи не нашлось.

- В канун нового года состоялось самое близкое за последние 20 лет свидание станции "Юнона" со спутником Юпитера Ио. Его итогом стали новые снимки вулканов на поверхности Ио.

- Антропологи выявили древнейший в Северной Евразии случай хирургического лечения нижней челюсти. Следы двух операций, совершенных примерно восемь тысяч лет назад, они обнаружили на останках женщины из Оленеостровского могильника. Исследования показали, что женщине с помощью орудия успешно вырезали третий моляр вместе с кусочком нижней челюсти, после чего она оставалась живой как минимум несколько месяцев. А вот второе вмешательство уже на другой стороне челюсти она не пережила.

- Остеоартрит представляет собой самую распространенную болезнь суставов, и эффективных лекарств от него пока не существует – но это может скоро измениться. Американские ученые показали, что в клетках хряща есть функционирующие натриевые каналы, от которых сильно зависит развитие заболевания. Если заблокировать их имеющимися противосудорожными средствами, его прогрессирование замедляется – по меньшей мере, в изолированном человеческом хряще и мышиных моделях.

- Если вам грустно в новогодние каникулы, то вы не одиноки. У этого эффекта есть устоявшееся название – синдром длинных выходных. В этой статье N+1 рассказал, что известно о причинах ухудшения ментального здоровья во время праздников, как синдром длительных выходных изучали последние 70 лет, какие гипотезы подтвердились, а какие – превратились в распространенные заблуждения.

- Сотрудники национального парка "Земля леопарда" поделились необычным видео, которое было сделано с помощью камеры-ловушки. На нем молодой самец амурского тигра умывается и отдыхает на фоне Владивостока. Необычные кадры были сделаны в районе полуострова Песчаный, недалеко от берега Амурского залива. Камера запечатлела молодого самца под номером T 115M. Раньше он жил в заповеднике "Кедровая падь", но сейчас, видимо, осваивает новые территории.

- В первую волну COVID-19 пациентам пытались помочь разными имеющимися препаратами на основании их действия на другие разновидности коронавируса. В их числе был противомалярийный и противовоспалительный препарат гидроксихлорохин. Французские и канадские ученые провели систематический обзор и метаанализ исследований и пришли к выводу, что это была очень плохая идея. По их данных, применение этого препарата привело почти к 17 тысячам избыточных смертей, и это только в странах, для которых имелись данные.