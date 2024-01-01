Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Быстрая ходьба против курения, связь между морковью и снижением риска рака и как животные помогают сгладить влияние одиночества на когнитивные функции пожилых людей

Фото: mashabuba via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Австрийские ученые провели небольшое, но статистически значимое исследование и выяснили, что сеансы ходьбы и в помещении, и под открытым небом ослабляют тягу к сигаретам и уменьшают симптомы абстиненции. Эти симптомы проявляются в психологическом и физическом дискомфорте, расстройстве настроения в виде депрессии или раздражительности, сильном желании выкурить сигарету, чтобы избавиться от этого состояния. Однако эффект от быстрой ходьбы, преодолевающий желание закурить, продлился недолго. Отличие при ходьбе на воздухе заключалось во времени до курения первой после эксперимента сигареты – в среднем оно составило 26,2 минуты против 16,8 и 17 минут после сидения и ходьбы в помещении соответственно.

- Если часто есть морковь, риск рака снижается. Это подтвердили британские исследователи, которые провели метаанализ 198 научных работ с общим участием больше 4,7 млн человек. Этот эффект оказался дозозависимым. Снижение риска составило 4 ± 2 процента при употреблении одной порции в неделю и 20 ± 10 процентов при употреблении пяти порций (400 грамм в неделю, примерно 60 грамм в день).

- Американские ученые выяснили, что шимпанзе могут строить гибкие планы относительно использования инструментов. Так, шимпанзе из национального парка Нуабале-Ндоки в Республике Конго, отправляясь ловить термитов, брали с собой те инструменты, сырье для изготовления которых есть не везде. Палочки, которых всегда было много вокруг термитников, обезьяны с собой не носили. Это, вероятно, означает, что шимпанзе планируют не только собирать термитов, но и думают о том, какой именно термитник они посетят. Шимпанзе добывают термитов из надземных и подземных гнезд, и используют для этого разные палочки. Для пробивания отверстий в надземных термитниках подойдет почти любая ветка, а для того, чтобы получить доступ к термитам под землей, нужна колющая палка. Когда отверстие сделано, термитов нужно вытащить, и здесь в дело вступает удочка из травы или веток. Один конец такой удочки шимпанзе обычно расщепляют в кисточку: так ловить термитов удобнее.

- Астрономы из проекта Breakthrough Listen не нашли никаких внеземных искусственных радиосигналов от 97 галактик. Поиски велись в рамках одного из крупнейших и обширнейших обзоров неба такого рода. Проект поисков радиосигналов от внеземных цивилизаций стартовал в 2015 году, поиск велся в широком диапазоне длин волн – от оптического до радиодиапазона. Всего было обнаружено 1519 сигналов, но дальнейшая проверка не выявила ни одного случая, который не был бы связан с различными типами антропогенных радичастотных помех.

- Клиническое исследование китайских ученых показало, синбиотик, состоящий из трех видов бифидобактерий и трех пребиотических добавок, значительно улучшает симптомы постковидного синдрома.

- Одиночество ускоряет снижение когнитивных функций в пожилом возрасте – но наличие домашнего животного может отчасти компенсировать этот эффект. К таким выводам пришли ученые, которые проанализировали данные почти восьми тысяч британцев за девять лет. При наличии животного в условиях одиночества более значительно уменьшается темп снижения обобщенной вербальной когнитивной функции, вербальной памяти и беглости речи. При этом, как отмечается, жизнь с другими людьми подобную роль домашних питомцев нивелирует.

- Кетодиета помогает детям с эпилепсией, которая плохо поддается лечению. Однако оставалось не совсем понятным, каким образом она это делает. Американские ученые выяснили, что все дело в изменении микробиома кишечника.

- Трихоплакс – маленькая многоклеточная пластинка, которая думать еще не умеет, но уже может координировать свою охоту. В этой статье рассказывается, чем она напоминает Солярис и как повлияла на представления ученых о происхождении нейронов.

- Американские инженеры разработали двуногого робота-шагохода Mugatu с очень простой конструкцией. Он состоит из двух ног без каких-либо суставов и одного единственного сервомотора, расположенного в области таза. Несмотря на такое простое устройство, робот способен не только двигаться в заданном направлении, но и поворачивать в нужную сторону за счет разницы в длине шага левой и правой ноги. Масса прототипа шагохода составляет 800 грамм, а высота – 18,5 см. Инженеры предполагают, что такую конструкцию можно будет применять для создания небольших двуногих роботов размером с фигурку LEGO.

- Неожиданный сюжетный поворот обычного медицинского случая. Китайские врачи выявили у 70-летнего пациента злокачественную опухоль – локализованную аденокарциному сигмовидной кишки – и направили его на полное обследование. При компьютерной томографии брюшной полости метастазов у него не нашли, но обнаружили расширение общего желчного протока и камни в нем (холедохолитиаз). В связи с этим назначили лапароскопическое иссечение опухоли, а также удаление желчного пузыря (холецистэктомию) и эндоскопическое исследование желчных протоков (холангиоскопию). Однако в ходе холангиоскопии в просвете желчных протоков пациента врачи увидели пять крупных плоских червей. Их извлекли и определили как одну из разновидностей печеночных сосальщиков – китайского, или восточного, сосальщика. Эти гельминты представляют самый распространенный вид человеческих сосальщиков в Восточной Азии. Заражение ими происходит при употреблении недостаточно термически обработанной пресноводной рыбы или креветок. После удаления червей мужчине назначили профилактический курс антигельминтного препарата, также ему начали проводить химиотерапию по поводу онкозаболевания.