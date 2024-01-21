Иранский спутник "Сорайя" успешно выполняет миссию на орбите

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Иранский спутник "Сорайя", запущенный накануне на орбиту, успешно выполняет свои задачи, передавая на Землю телеметрию, сообщил в воскресенье министр информационных и коммуникационных технологий Исламской Республики Исса Зарепур.

После запуска иранские станции получили сигналы со спутника Сорайя, написал министр в соцсетях. Данные телеметрии, касающиеся состояния систем энергоснабжения, автоматического позиционирования, связи и управления, указывают на то, что спутник находится в хорошем состоянии.

Ранее Зарепур отметил, что Иран впервые вывел аппарат на орбиту высотой 750 км над поверхностью Земли.

Этот запуск стал десятым, осуществленным Исламской Республикой Иран. Спутник, названный "Сорайя", что по-персидски означает "Плеяды", был выведен на орбиту с помощью иранской ракеты-носителя "Каэм-100". Эта ракета может доставлять на орбиту полезную нагрузку весом до 100 кг. Сам спутник весит 50 кг.

При этом власти Ирана не уточнили, каково назначение спутника.

США и ряд их союзников, подозревающие Иран в стремлении получить ядерное оружие, опасаются, что иранские специалисты могут использовать космическую программу для тестирования баллистических технологий. Такие технологии необходимы, в частности, для создания средств доставки ядерного оружия.

Иранская сторона заверяет, что ее ядерная программа - мирная. Отказываться от космической программы в Тегеране не намерены.