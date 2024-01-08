Американская лунная миссия оказалась под угрозой срыва из-за отказа двигателя

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - У запущенного в понедельник лунного посадочного модуля Peregrine возникла проблема с двигательной установкой, сообщила американская компания-разработчик Astrobotic Technologies.

"Произошел отказ двигательной системы", - говорится в сообщении. Отмечается, что, если двигательная система вышла из строя, это "угрожает способности космического аппарата совершить мягкую посадку на Луну" 23 февраля.

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем за более чем 50 лет, совершившим посадку на Луну.

Компания Astrobotic Technology поспешила сориентировать свой посадочный модуль на Солнце, чтобы солнечная панель могла собирать солнечную энергию, поскольку заряд батареи истощался.

Проблема возникла примерно через семь часов после запуска модуля с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) с 41-й стартовой площадки американских Космических на мысе Канаверал во Флориде в 02:18 по времени Восточного побережья США (в 10:18 мск).

Основная полезная нагрузка модуля включает пять различных научных приборов NASA, которые, в частности, предназначены для обнаружения молекул воды на Луне, измерения радиации и наличия водорода, углекислого газа и метана в поверхностном и подповерхностном слое реголита.

Кроме того, модуль несет 15 приборов американских и зарубежных исследовательских центров и мемориальных капсул коммерческих заказчиков.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Astrobotic Technologies по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

Посадка запланирована на 23 февраля в районе вулканических Куполов Груйтуйзена, расположенных на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны. Аппарат рассчитан на работу на поверхности Луны в течение 10 дней.