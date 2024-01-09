Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Утечка топлива на запущенном в понедельник частном лунном посадочном модуле Peregrine продолжается, аппарат начнет терять солнечную энергию примерно через 40 часов, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technology.

Пока ориентацию солнечной панели на Солнце для подзарядки батареи удается поддерживать с помощью боковых двигателей маневрирования. Двигательная система аппарата не функционирует.

"Если двигатели маневрирования будут работать, мы полагаем, что космический аппарат сможет продолжить находиться в ориентированном на Солнце состоянии в течение примерно 40 часов в зависимости от текущего уровня потребления топлива", - говорится в сообщении компании.

"На данный момент задачей Peregrine является как можно ближе приблизиться к Луне до того, как он потеряет способность ориентироваться на Солнце и в результате не сможет заряжаться энергией", - указали в Astrobotic Technology.

Ранее агентство Associated Press уже отмечало, что в связи с отказом двигательной установки и критической потерей топлива миссия частного американского лунного посадочного модуля Peregrine оказалась обреченной. Из-за возникших технических проблем стало очевидно, что запланированная посадка на Луну 23 февраля не состоится.

Проблема возникла примерно через семь часов после запуска модуля с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) с 41-й стартовой площадки американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:18 по времени Восточного побережья США (в 10:18 по Москве).

Peregrine должен был стать первым коммерческим посадочным модулем и первым американским посадочным модулем за более чем 50 лет, совершившим посадку на Луну.

Основная полезная нагрузка модуля включает пять различных научных приборов NASA, которые, в частности, предназначены для обнаружения молекул воды на Луне, измерения радиации и наличия водорода, углекислого газа и метана в поверхностном и подповерхностном слое реголита.

Кроме того, модуль несет 15 приборов американских и зарубежных исследовательских центров и мемориальных капсул коммерческих заказчиков.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Astrobotic Technologies по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).