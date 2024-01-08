К Луне стартовал первый в мире частный американский посадочный модуль Peregrine

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Американский частный посадочный лунный модуль Peregrine в понедельник стартовал с миссией к естественному спутнику Земли, сообщило НАСА.

Запуск аппарата с помощью новой ракеты-носителя тяжелого класса Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) был осуществлен с 41-й стартовой площадки американских Космических на мысе Канаверал во Флориде.

Посадочный модуль, созданный американской компанией Astrobotic Technologies, доставит на Луну полезную нагрузку общей массой до 90 кг.

Основная полезная нагрузка включает пять различных научных приборов НАСА, которые, в частности, предназначены для обнаружения молекул воды на Луне, измерения радиации и наличия водорода, углекислого газа и метана в поверхностном и подповерхностном слое реголита.

Кроме того, модуль несет 15 приборов американских и зарубежных исследовательских центров и мемориальных капсул коммерческих заказчиков.

Посадка запланирована на 23 февраля в районе вулканических Куполов Груйтуйзена, расположенных на северо-восточной окраине Океана Бурь на видимой стороне Луны. Аппарат рассчитан на работу на поверхности Луны в течение десяти дней.

Модуль, который станет первым американским посадочным аппаратом, прибывшим на Луну примерно за пять десятилетий, имеет высоту около 1,9 м, ширину около 2,5 м и вес 1283 кг. Он оснащен солнечными батареями, расположенными по бокам корпуса. Двигательная система состоит из пяти основных гидразиновых двигателей и четырех двигателей ориентации.

В случае успеха миссии Peregrine может стать первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.