Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Семь кандидатов будут бороться за пост президента Азербайджана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Азербайджане для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года зарегистрированы семь кандидатов.

Согласно данным ЦИК, в качестве кандидатов для участия в выборах зарегистрированы: действующий президент Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, а также четыре представителя различных политических партий - Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Гудрят Гасангулиев и Эльшад Мусаев.

Ранее сообщалось, что свои заявки для участия в выборах подали 17 человек. Однако 10 из них не предоставили в установленные законом сроки (до 18:00 8 января) в ЦИК необходимые документы. По этой причине они не были зарегистрированы в качестве кандидатов для участия в выборах.

Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев возглавляет страну с октября 2003 года.

Азербайджан Ильхам Алиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

G7 и ряд стран "глобального Юга" тайно обсудили с Киевом возможность мирных переговоров

G7 и ряд стран "глобального Юга" тайно обсудили с Киевом возможность мирных переговоров

Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Число российских лиц под санкциями выросло более чем вдвое за 2023 год

Прекращено действие соглашений РФ с Латвией и Данией о двойном налогообложении

Парламент Южной Кореи запретил продавать мясо собак

Парламент Южной Кореи запретил продавать мясо собак

United Airlines и Alaska Air обнаружили незакрепленные детали в Boeing 737 MAX 9

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Запущенный к Луне американский модуль Peregrine прекратит работу через 40 часов

Премьер Эстонии пообещала направлять Киеву по 0,25% ВВП в следующие четыре года

Что случилось этой ночью: вторник, 9 января

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });