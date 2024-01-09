Семь кандидатов будут бороться за пост президента Азербайджана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Азербайджане для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года зарегистрированы семь кандидатов.

Согласно данным ЦИК, в качестве кандидатов для участия в выборах зарегистрированы: действующий президент Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, а также четыре представителя различных политических партий - Рази Нуруллаев, Фазиль Мустафа, Гудрят Гасангулиев и Эльшад Мусаев.

Ранее сообщалось, что свои заявки для участия в выборах подали 17 человек. Однако 10 из них не предоставили в установленные законом сроки (до 18:00 8 января) в ЦИК необходимые документы. По этой причине они не были зарегистрированы в качестве кандидатов для участия в выборах.

Президент Азербайджана избирается сроком на семь лет.

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев возглавляет страну с октября 2003 года.