Алиев набрал 92,12% голосов на внеочередных выборах президента Азербайджана
Такие данные привел ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев набирает 92,12% на внеочередных выборах главы государства, состоявшихся 7 февраля.
Такие данные приводит ЦИК страны после обработки 100% бюллетеней.
По данным ЦИК, за Алиева проголосовали 4 577 693 избирателя.
По итогам голосования Захид Орудж набирает 2,17% (107 877 голосов), Фазиль Мустафа - 1,98% (98 623 голоса), Гудрят Гасангулиев - 1,72% (85 607 голосов), Рази Нуруллаев - 0,8% (39 727 голосов), Эльшад Мусаев - 0,66% (32 956 голосов), Фуад Алиев - 0,53% (25 561 голос).
Ранее глава ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что на внеочередных выборах явка составила 76,73%, всего проголосовало 4 971 032 избирателя.