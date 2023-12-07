Внеочередные выборы президента Азербайджана назначены на 7 февраля
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, назначив на 7 февраля 2024 года внеочередные президентские выборы.
Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.
Центральной избирательной комиссии Азербайджана поручено обеспечить проведение внеочередных президентских выборов.
В последний раз выборы президента Азербайджана проводились весной 2018 года. Согласно законодательству, президент Азербайджана избирается сроком на 7 лет.