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Высадка американских астронавтов на Луну перенесена на сентябрь 2026 года

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Высадка американских астронавтов на Луну в ходе третьей миссии программы Artemis ("Артемида") перенесена с конца 2025 - начала 2026 года на сентябрь 2026 года, сообщил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

"Я хочу сказать вам, что мы меняем наш график: миссия Artemis 2 теперь намечена на сентябрь 2025 года, миссия Artemis 3 на сентябрь 2026 года, в рамках которой впервые на южный полюс Луны высадятся люди, миссия Artemis 4 так и остаётся намеченной на сентябрь 2028 года", - сказал Нельсон на пресс-конференции NASA.

Нельсон заявил, что перед управлением стоит нетривиальная задача и главным приоритетом для ведомства является безопасность. Поэтому специалистам, работающим над миссиями Artemis 2 и Artemis 3, будет выделено больше времени на преодоление трудностей с новыми разработками, операционной стороной программы и интеграцией компонентов.

Программа Artemis ("Артемида") была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Первая миссия программы Artemis 1 ("Артемида-1") была осуществлена в конце 2022 года - 16 ноября сверхтяжёлая ракета SLS вывела на орбиту непилотируемый корабль Orion, который в течение 25 суток дважды совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. 11 декабря корабль благополучно приводнился в Тихом океане.

В рамках второй миссии программы Artemis 2 пилотируемый корабль Orion с экипажем из четырёх человек должен будет отправиться на окололунную орбиту, сделать несколько витков вокруг неё и благополучно вернуть экипаж на Землю.

В рамках миссии Artemis 3 американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Artemis NASA Артемида Билл Нельсон США
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