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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Третий полёт сверхтяжёлой лунной ракеты Starship может состояться в феврале

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Третий испытательный полёт сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship компании SpaceX, создаваемой для миссий на Луну и Марс, может состояться в феврале этого года, сообщила во вторник вице-президент SpaceX Джессика Дженсен.

"С точки зрения готовности компонентов мы планируем, что всё будет готово в январе, а с точки зрения получения лицензии на запуск - мы добиваемся получения лицензии на третий полёт, мы на пути устранения нарушений по итогам второго полёта, тщательно над этим работаем, поэтому ожидаем, что получим лицензию в феврале, так что, похоже, третий полёт состоится в феврале этого года", - сообщила Дженсен в ходе пресс-конференции NASA, посвящённой лунной программе США Artemis ("Артемида").

Предыдущие две попытки запуска ракеты, предпринятые в апреле и ноябре прошлого года, закончились неудачно.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля и носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

NASA SpaceX Артемида США
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