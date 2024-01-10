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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Освобождены захваченные бандитами в заложники эквадорские журналисты

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Захваченные боевиками наркокартеля сотрудники телеканала TC Televisión были освобождены полицией Эквадора в результате штурма студии канала. Информация об этом распространилась в испаноязычном сегменте соцсетей.

Полицейские Эквадора арестовали бандитов, которые ворвались в столичную студию во время новостного эфира и взяли ведущих в заложники. Полиция взяла здание штурмом, после чего освободила захваченных журналистов, и разоружила боевиков.

О погибших в время штурма полицейских или журналистах не сообщается.

Ранее сообщалось о захвате вооруженными бандитами столичной телестудии в Эквадоре.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в республике чрезвычайное положение после побега из тюрьмы Адольфо Масиса - лидера наркокартеля "Лос Чонерос". Президент также заявил планах реорганизовать эквадорские тюрьмы. В ответ вооруженные банды начали массовые беспорядки, похищения полицейских и погромы. Захват телестудии стал одним из эпизодов всколыхнувшегося насилия.

Эквадор
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Новости

Бандиты захватили столичную телестудию в Эквадоре

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