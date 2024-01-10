Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

ВМФ РФ получит ударные дроны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов рассчитывает, что российская морская авиация будет усилена ударными беспилотниками "Охотник" и "Иноходец".

"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал Евменов в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

Официально сообщалось, что компания "Сухой" (ОАК, "Ростех") с 2011 года работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета. Изначально планировалось, что серийные поставки "Охотника" начнутся в 2025 году, однако в августе 2020 глава ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что по заданию Минобороны РФ разработка нового дрона ускорена, чтобы начать его поставки в 2024 году.

По официальной информации, взлетная масса "Охотника" составляет 20 тонн. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

По официальным данным, разведывательно-ударный "Иноходец" (также известен как "Орион", компания "Кронштадт") - первый российский беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета). Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1150 кг. Может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полета - 7500 метров. Официально сообщалось, что максимальная масса боевой нагрузки этого дрона - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы и управляемые ракеты.

ВМФ РФ Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бандиты захватили столичную телестудию в Эквадоре

Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море

Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидер ХАМАС призвал мусульманские страны снабдить бойцов группировки оружием

Белоруссия рассматривает возможность открытия порта в Приморье

Что произошло за день: вторник, 9 января

Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле сообщили Блинкену о планах усилить операцию в секторе Газа

Лукашенко призвал белорусов работать каждый на своем месте, чтобы не было войны

ЕК одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault

Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

Премьер Финляндии допустил продление закрытия границы с Россией

G7 и ряд стран "глобального Юга" тайно обсудили с Киевом возможность мирных переговоров

G7 и ряд стран "глобального Юга" тайно обсудили с Киевом возможность мирных переговоров
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });