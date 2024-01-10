ВМФ РФ получит ударные дроны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов рассчитывает, что российская морская авиация будет усилена ударными беспилотниками "Охотник" и "Иноходец".

"Особое внимание уделяется развитию беспилотной авиации. Спланировано поступление на вооружение современных беспилотных комплексов "Иноходец", "Охотник", - сказал Евменов в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

Официально сообщалось, что компания "Сухой" (ОАК, "Ростех") с 2011 года работает над созданием первого в России тяжелого ударного беспилотника большой продолжительности полета. Изначально планировалось, что серийные поставки "Охотника" начнутся в 2025 году, однако в августе 2020 глава ОАК Юрий Слюсарь сообщал, что по заданию Минобороны РФ разработка нового дрона ускорена, чтобы начать его поставки в 2024 году.

По официальной информации, взлетная масса "Охотника" составляет 20 тонн. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что боевая нагрузка "Охотника" - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс. км, а высота - 18 км.

По официальным данным, разведывательно-ударный "Иноходец" (также известен как "Орион", компания "Кронштадт") - первый российский беспилотник класса MALE (Medium Altitude Long Endurance - класс средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета). Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1150 кг. Может находиться в воздухе до 24 часов, его крейсерская скорость - 200 км/ч, максимальная высота полета - 7500 метров. Официально сообщалось, что максимальная масса боевой нагрузки этого дрона - 200 кг. Беспилотник способен применять корректируемые авиабомбы и управляемые ракеты.