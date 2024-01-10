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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Главком ВМФ РФ заявил о проработке вопроса создания нового авианосца

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские военные рассматривают вопрос о создании нового авианосца.

"Проработан вопрос о целесообразности создания перспективного морского авианесущего комплекса, применение которого повысит эффективность решения различных оперативных задач", - сказал главком Военно-морского флота РФ Николай Евменов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Единственный российский авианосец - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - в настоящее время проходит ремонт и глубокую модернизацию. Этот корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году.

В августе 2022 года в "Объединенной судостроительной корпорации" сообщали, что после ремонта "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ РФ в 2024 году, он прослужит не менее четверти века.

ВМФ России Адмирал Кузнецов
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