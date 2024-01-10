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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Главную базу Балтфлота дооборудуют для дизельных подлодок нового поколения

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - На всех российских флотах развернута работа по развитию системы базирования кораблей, в том числе в Балтийске (Калининградская область) - для дизельных подводных лодок нового поколения, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"Работа по развитию системы базирования развернута и ведется по следующим основным направлениям: на Северном и Тихоокеанском флотах - по подготовке инфраструктуры к приему поступающих на вооружение подводных лодок новых проектов", - сказал Евменов в интервью, которое опубликовано в среду в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По словам главкома, на Черноморском флоте идут работы по наращиванию системы базирования в Новороссийске и Крыму, в Дагестане - по обустройству основного пункта базирования Каспийской флотилии.

"На Балтийском флоте - по реконструкции и дооборудованию главной военно-морской базы Балтийск для обеспечения базирования соединений надводных кораблей типа корвет и дизель-электрических подводных лодок нового поколения", - сообщил Евменов.

В мае 2021 года главком ВМФ РФ заявил, что Балтийский флот получит новые дизельные подлодки.

В "Объединенной судостроительной корпорации" ранее сказали, что готовы строить для Балтфлота дизель-электрические подводные лодки проектов 636.3 и 677 "Лада", решение - за Минобороны РФ.

Балтийский флот ВМФ РФ Минобороны РФ Николай Евменов
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