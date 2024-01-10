В палате представителей США начали расследование ситуации с госпитализацией Остина

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование ситуации с госпитализацией министра обороны США Ллойда Остина, сообщает The Hill.

По данным издания, Роджерс направил письма Остину, начальнику его штаба Келли Мэгсамен и его заместителю Кэтлин Хикс с требованием ответить на вопросы об их личном опыте связанном с госпитализацией шефа Пентагона и предоставить соответствующие документы и сообщения.

В письме министру конгрессмен назвал неспособность быстро уведомить администрацию США об операции "возмутительной ситуацией".

"Все, от текущих контртеррористических операций до ядерного командования и контроля, зависит от четкого понимания способности министра принимать решения", - написал Роджерс.

"Учитывая войны на Украине и в Израиле, идея о том, что Белый дом и даже ваш собственный заместитель не понимали природу вашего состояния, явно неприемлема", - добавил он.

Законодатель отметил, что министр обороны должен предоставить информацию, давал ли он указание своим сотрудникам не сообщать официальным лицам о госпитализации, а также запросил подробную информацию о передаче его полномочий Хикс.

Роджерс также попросил главу Пентагона объяснить, какие действия он предпринял во время госпитализации и какие военные действия были предприняты Центральным командованием США, которое отвечает за Ближний Восток.

В письме Хикс, которая 2 января взяла на себя руководство Пентагоном, но узнала о госпитализации Остина лишь 4 января, Роджерс написал: "Вызывает недоумение тот факт, что вы действовали в качестве министра обороны, не до конца понимая его (Остина - ИФ) состояние ".

При этом в письме Мэгсамен законодатель отметил, что Конгресс должен понять, "как произошел этот неприемлемый сбой в раскрытии информации о способности министра руководить министерством".

"Как вы, должно быть, знаете, такое отсутствие прозрачности непростительно и могло привести к катастрофе", - подчеркнул Роджерс.

70-летний Остин попал в больницу 22 декабря после проведения медицинской процедуры. При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял об этом руководство администрации США. Он передал часть полномочий Хикс после того, "как 1 января испытал сильную боль и был доставлен на машине скорой помощи обратно в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где его поместили в реанимацию".

Белый дом до 4 января не был проинформирован о госпитализации главы Минобороны. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив администрацию США в известность о том, что его госпитализируют.