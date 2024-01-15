Шефа Пентагона выписали из больницы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы, где он с 1 января проходил лечение связанных с раком осложнений, он продолжит работать дистанционно, сообщает Пентагон.

Его выписали 15 января из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида после консультаций с врачами. Остин продолжит лечиться дома и некоторое время будет работать удаленно.

По оценке врачей, за время госпитализации состояние здоровья Остина улучшилось.

"Он прошел несколько медицинских тестов и проверок. Его выписали, рекомендовав курс физиотерапии и регулярные осмотры. Ожидается, что министр обороны полностью восстановится", - сообщается в пресс-релизе.

Остин попал в больницу 1 января с сильными болями в животе, бедре и ноге, также у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей. В центре Уолтера Рида назвали это осложнением после перенесенной в декабре операции в связи с раком предстательной железы. Администрацию США министр несколько дней не уведомлял о госпитализации. Позднее Остин признал это промедление ошибкой.