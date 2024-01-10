Китайская станция для сбора лунного грунта доставлена на космодром Вэньчан

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Китайская лунная станция "Чанъэ-6", в ходе миссии которой планируется доставить на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, прибыла на космодром Вэньчан на острове Хайнань, сообщило в среду Китайское национальное космическое управление (CNSA).

"8 и 9 января 2024 года компоненты миссии "Чанъэ-6" четвертого этапа программы исследования Луны были доставлены на самолетах "Ан-124" и "Юнь-20" в международный аэропорт Мэйлань, а затем перевезены по дороге на космодром Вэньчан. Дальнейшие предстартовые испытания будут проведены по плану", - говорится в сообщении

Планируется, что автоматическая межпланетная станция будет запущена к Луне в первой половине 2024 года с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5", она должна будет совершить мягкую посадку на обратной стороне Луны, собрать грунт и доставить его на Землю, где капсулу с ним извлекут ученые. Также на ней размещена полезная нагрузка для проведения научных исследований.

Для обеспечения связи со станцией в этом же году на эллиптическую орбиту будет выведен спутник-ретранслятор "Цюэцяо-2".