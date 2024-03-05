Россия и Китай разместят на Луне ядерную энергоустановку в 2033-2035 годах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Россия совместно с Китаем на рубеже 2033-2035 годов планирует доставить и разместить на Луне ядерную энергетическую установку, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Он сказал об этом, когда читал лекцию на марафоне "Знание. Первые" на всемирном фестивале молодежи.

"Сегодня серьезно рассматриваем проект, где-то на рубеже 2033-2035 годов, доставку и монтаж на лунной поверхности с нашими китайскими коллегами энергетической установки", - заявил он.

По его словам, это нужно будет делать в автоматическом режиме, роботехническими средствами.

27 октября 2023 года Борисов заявил, что Россия будет изучать Луну вместе с Китаем после запуска аппаратов "Луна-26" и "Луна-27".

26 апреля Борисов сообщил, что ядерный буксир "Зевс" может быть задействован в российско-китайской лунной программе.

В марте 2021 года Россия и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области создания Международной лунной научно-исследовательской станции. 16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.