Трамп назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке следствием слабости Байдена

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Причиной обострения конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС, а также ситуации на Украине является слабость Джо Байдена на посту американского лидера, заявил экс-президент США Дональд Трамп.

"Иностранные лидеры видят, что в нашей стране слабый президент, и они сделали то, что представлялось немыслимым", - сказал Трамп телеканалу Fox News.

"Мира нужно достигать через силу. И (соперники США - ИФ) тогда не причиняли бы вред. Никогда бы ничего подобного не произошло на Украине. (...) Никогда бы не произошло нападения на Израиль", - отметил он.

Кроме того, экс-президент заявил, что в настоящее время в администрации США наблюдается хаос.

"Сегодня у вас хаос. Больше всего с Джо Байденом. Он не может связать и двух предложений. А он является олицетворением США как ядерной державы, стоит в ряду с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином и всеми остальными очень умными людьми", - сказал Трамп.

Помимо этого, Трамп отметил, что при Байдене у США "худшая ситуация на границе за всю мировую историю".

"Под моим руководством у нас была самая безопасная граница в истории США. Теперь у нас худшая граница в мировой истории", - подчеркнул Трамп.

Он также заявил, что в случае избрания его на новый президентский срок его работа начнется с немедленного прекращения "любой политики открытых границ администрации Байдена".

При этом, отметил Трамп, при его администрации хаоса не было, за исключением тех беспорядков, "которые устраивали демократы, желавшие его прижать".

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.