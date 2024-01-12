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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Россиян предупредили о рисках поездок в Папуа-Новую Гвинею

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Индонезии рекомендовало россиянам не ездить в Папуа-Новую Гвинею, поскольку там продолжаются беспорядки.

"В независимом государстве Папуа-Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки. В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

Беспорядки в столице Порт-Морсби начались 10 января во время забастовки полиции и военных против сокращения зарплат. В это же время сотни мародеров вышли на улицы и стали грабить и поджигать магазины. Несколько человек погибли.

Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби военных и отряды полиции из других провинций.

В Папуа-Новой Гвинее объявлено чрезвычайное положение. Шесть депутатов местного парламента ушли в отставку. Они призвали премьер-министра Джеймса Марапе также уйти, поскольку он не может обеспечить порядок в стране.

Папуа-Новая Гвинея расположена на юго-западе Тихого океана. Страна занимает восточную часть острова Новая Гвинея и несколько островов поблизости. Она славится разнообразной флорой и фауной, пляжами и коралловыми рифами.

Папуа-Новая Гвинея Порт-Морсби Джеймс Марапе МИД
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