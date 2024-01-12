Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов

Сын президента США Джо Байдена Хантер Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Сын президента США Джо Байдена Хантер не признал себя виновным по девяти обвинениям в неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн, сообщают американские СМИ.

Хантер Байден лично явился на заседание в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где предстал перед окружным судьей Марком Скарси, назначенным Дональдом Трампом, передает NBC News. Слушание длилось около 30 минут.

Скарси отметил, что сын президента США выполнил предыдущие условия освобождения и что суд "оценивает это и отмечает для протокола". Скарси предложил назначить судебное разбирательство по этому делу на 20 июня 2024 года.

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокурор изучал множество финансовых вопросов, в том числе о том, нарушали ли он и его предполагаемые сообщники налоговые законы во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем. Байдена-младшего также подозревают в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Ранее Хантер готовился заключить сделку с правосудием, признав себя виновным. Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит Хантеру условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружия, когда Хантер был наркозависимым, он мог избежать уголовного преследования по этому обвинению, если не совершит серьезного проступка в течение следующих двух лет.

Однако судья отказалась заключать такую сделку. По словам адвокатов Хантера, это произошло из-за давления республиканцев на судебную систему. Между тем за дачу ложных показаний и за незаконное хранение оружия сыну президента может грозить до 25 лет тюрьмы.