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Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения по девяти пунктам, связанным с налогами, сообщают американские СМИ.

В 56-страничном судебном иске излагается ряд обвинений, включая утверждения о том, что сын президента США не заплатил налоги, не подал документы, уклонился от начисления налогов и предоставил поддельную налоговую декларацию.

В обвинительном заключении утверждается, что "вместо того, чтобы платить налоги, обвиняемый потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни".

Обвинения были выдвинуты спецпрокурором Дэвидом Вайсом, а дело передано судье Марку Скарси, который был назначен бывшим президентом Дональдом Трампом.

"Согласно обвинительному заключению, Хантер Байден участвовал в четырехлетней схеме, в рамках которой он решил не платить по меньшей мере $1,4 млн самостоятельно начисленных федеральных налогов, которые он задолжал за налоговый период с 2016 по 2019 год, и уклониться от уплаты налогов за 2018 налоговый год, когда он подал ложные декларации", - цитирует телеканал NBC заявление Вайса.

Хантеру уже предъявлены уголовные обвинения в штате Делавэр, связанные с покупкой оружия.

Ранее он готовился заключить сделку с правосудием, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и в незаконном хранении оружия. Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит Хантеру условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружия, когда Хантер был наркозависимым, он мог избежать уголовного преследования по этому обвинению, если не совершит серьезного проступка в течение последующих двух лет.

Однако судья отказалась заключать такую сделку. По словам адвокатов Хантера, это произошло из-за давления республиканцев на судебную систему. Между тем за дачу ложных показаний и незаконное хранение оружия сыну президента может грозить до 25 лет тюрьмы.

Хантер Байден США
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