Сын Байдена даст показания надзорному и юридическому комитетам палаты представителей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сын президента США Хантер Байден даст показания за закрытыми дверями надзорному и юридическому комитетам палаты представителей для расследования республиканцев в рамках процесса импичмента Джо Байдену, пишет газета The Hill.

"Хантер Байден предстанет перед нашими комитетами для дачи показаний 28 февраля. (...) Мы ждем с нетерпением показаний Хантера Байдена", - приводит издание совместное заявление глав комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Джеймса Комера и Джима Джордана.

Конгрессмены отметили, что показания Байдена-младшего "будут сняты после нескольких интервью с членами семьи и соратниками Байдена".

Ранее Хантер Байден дважды проигнорировал повестки в Конгресс. Джордан и Комер в письме советнику Белого дома Эдварду Сискелу указывали, что начнут против него разбирательство по делу о неуважении к Конгрессу и роли в этом главы государства.

В декабре члены палаты представителей поддержали резолюцию по продолжению расследования в отношении президента в рамках процесса импичмента.

Спикер палаты Майк Джонсон пояснил, что это голосование - не по импичменту, а о том, чтобы продолжить расследование в рамках процесса импичмента. По его словам, резолюция потребовалась, так как Белый дом отказывается предоставлять запрашиваемую конгрессменами информацию о Джо Байдене.

Расследование среди прочего касается финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе о платежах, которые сын главы Белого дома Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma.

Джонсон отметил, что "президент и Белый дом неоднократно вводили общественность в заблуждение, смещали ориентиры и препятствовали нашему расследованию".