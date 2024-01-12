Удары по Йемену были сконцентрированы на аэропортах и лагерях хуситов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Одними из основных целей авиаударов, нанесенных США и их союзниками по Йемену, стали аэропорты, сообщает CNN со ссылками на официальных представителей хуситов.

Так, атакам подверглись международный аэропорт Ходейда на западе Йемена, международный аэропорт Таиз и прилегающие к ним районы, а также районы на юго-западе Йемена и аэропорт, обслуживающий город Абс на северо-западе Йемена.

Ударам подверглись также авиабаза Аль-Дайлами, к северу от столицы Йемена Саны и лагерь хуситов в северной йеменской провинции Сааде, отмечает телеканал.

Высокопоставленный представитель правительства США на брифинге заявил, что администрация не преследует цели эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Нанесенные по Йемену удары были направлены на то, чтобы "ослабить способность хуситов" продолжать нападения на суда в Красном море.

В то же время, замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи написал в социальных сетях, что "страна подверглась массированной агрессивной атаке, осуществленной с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов".

Он предупредил, что агрессорам "надо быть готовыми заплатить высокую цену и к ужасающим последствиям этой вопиющей агрессии".

Высокопоставленный член группировки хуситов Абдул Салам Джахаф заявил утром в пятницу, что были нанесены ответные удары по военным кораблям США и Великобритании в Красном море.

Тем не менее представитель американской администрации на брифинге сказал, что пока "не наблюдалось" ответных шагов со стороны хуситов.

Как сообщалось, что в ночь на пятницу США и союзники приступили к нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили, что военные нанесли серию ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в распространенном заявлении Байдена.