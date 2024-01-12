CША и союзники приступили к нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Американские военные в настоящее время наносят удары по нескольким объектам хуситов в Йемене, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ближневосточные СМИ уточняют, что удары наносятся американо-израильско-британской коалицией.

Корреспондент телеканала "Аль-Маядин" со ссылкой на источники сообщает, что в городе Ходейда на берегу Красного моря прозвучало 10 мощных взрывов, которые "могут быть результатом агрессии".

Йеменское информагентство "Саба" информирует о "многочисленных авиаударах по столице страны Сана и провинциям Ходейда, Саада и Дамар".