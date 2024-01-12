Байден и Сунак подтвердили удары по позициям хуситов в Йемене

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили, что военные нанесли серию ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Он отметил, что удары США являются "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".

Как напомнил американский лидер, более 50 стран пострадали в результате 27 нападений хуситов на международное коммерческое судоходство.

Байден подчеркнул, что целенаправленные удары США и Великобритании являются "четким сигналом о том, что США и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире".

"Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли", - добавил он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, также подтвердил, что военно-воздушные силы королевства нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.

"Несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США только на этой неделе. Это не может продолжаться", - цитирует его Sky News.

"Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия в целях самообороны совместно с США при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна, (...) чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить мировое судоходство", - добавил премьер-министр Великобритании.

Он отметил, что Королевский военно-морской флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции Prosperity Guardian.

"Мы настоятельно призываем их (хуситов - ИФ) прекратить свои нападения и предпринять шаги по деэскалации", - заявил Сунак.