Tesla снизила цены на две модели электромобилей в Китае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Tesla Inc. объявила о снижении цен на две модели электромобилей в Китае.

Ценовая война среди автопроизводителей в КНР продолжается на фоне замедления темпов роста продаж машин, отмечает газета Financial Times.

Стоимость седанов Tesla Model 3 в базовой комплектации будет уменьшена на 5,9%, до 245,9 тыс. юаней ($34 619), внедорожников Model Y - лучше всего продаваемой модели - на 2,8%, до 258,9 тыс. юаней ($36 449.).

Акции китайских производителей электромобилей Xpeng Inc., Nio Inc. и Li Auto теряют в цене 5,2%, 2,6% и 3,5% соответственно на торгах в Гонконге в пятницу.