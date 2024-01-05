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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО

Tesla отзовет более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с ПО
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Американская Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением (ПО), передает агентство AFP со ссылкой на заявление Государственного управления рыночного регулирования (State Administration for Market Regulation, SAMR) страны.

Отзыв будет осуществлен посредством удаленного обновления ПО и затронет машины 2014-2023 годов выпуска, в частности, Model 3 и Model Y китайского производства, а также импортные Model S, Model X и Model 3.

ЭкономикаTesla отзывает свыше 120 тыс. машин из-за возможных проблем с дверямиЧитать подробнее

Выявленные проблемы касаются системы помощи водителю и повышают риск столкновений, отмечает SAMR. Также у 7,5 тыс. импортных Tesla имеется проблема с системой запирания дверей.

Акции Tesla дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в пятницу.

В конце декабря стало известно, что Tesla отзывает свыше 120 тыс. машин из-за возможных проблем с дверями. Еще раньше сообщалось, что компания отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом.

Tesla Китай
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