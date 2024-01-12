Казахстан в 2023 г. поставил в Германию 993 тыс. т нефти из квоты в 1,2 млн т

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" в 2023 году поставило в Германию 993 тысячи тонн нефти, сообщила пресс-служба компании.

"В 2023 году объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 993 тыс. тонн", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что квота на 2023 год составляла 1,2 млн тонн нефти. В январе-ноябре прошлого года Казахстан транспортировал 843 тыс. тонн нефти в Германию и планировал в декабре поставить еще 150 тыс. тонн.

В январе Астана планирует направить в ФРГ 100 тыс. тонн нефти. За весь 2024 год ожидается отгрузка 1,2 млн тонн.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках диверсификации маршрутов экспорта своей нефти. На 2023 год у казахстанской компании "КазТрансОйл" была квота от российской "Транснефти" на прокачку 1,2 млн тонн сырья в ФРГ. Первая партия была отгружена в феврале 2023 года.

В августе 2023 года сообщалось, что "Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO, оператор разработки месторождения Карачаганак) планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" 1,2 млн тонн нефти в 2024 году.

В конце октября прошлого года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан может увеличить экспорт нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" с 1,2 млн тонн до 2 млн тонн в год, окончательный объем будет определен после переговоров.

"КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному транспорту нефти. Входит в состав национальной компании "КазМунайГаз".