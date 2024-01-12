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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Великобритания пока не планирует новых ударов по хуситам в Йемене

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Британские военные пока не намерены продолжать удары по йеменским мятежникам-хуситам, сообщил в пятницу замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Прямо сейчас новые миссии не планируют, и это важно. Прошлой ночью удары были ограниченными по масштабам, пропорциональными, необходимыми", - приводят его слова британские СМИ.

В свою очередь неназванный высокопоставленный представитель властей США заявил изданию ОАЭ The National, что США и Великобритания готовы к ответным атакам хуситов. По его словам, целями американских и британских военных стали объекты, связанные с ракетами и беспилотниками мятежников, а также с радарными установками.

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Командование американских ВВС ранее объявило более чем о 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу.

Позднее представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по пяти районам Йемена. Он не уточнил, какие объекты подверглись атакам.

По его словам, в результате налетов погибли не менее пяти человек, еще шесть пострадали. Также бригадный генерал пообещал ответ на авиаудары США и Британии.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Великобритания Йемен хуситы
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