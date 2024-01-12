Удары по хуситам наносили четыре британских бомбардировщика

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Четыре британских истребителя-бомбардировщика Typhoon FGR4 приняли участие в операции коалиции по нанесению ударов по военным целям йеменских хуситов, сообщили Королевские ВВС.

"11 января самолеты Королевских ВВС присоединились к силам коалиции, нанеся удары по ряду объектов, используемых повстанческой группировкой хуситов в Йемене для нападения на суда в южной части Красного моря", - говорится в сообщении.

При этом британские истребители-бомбардировщики "использовали управляемые авиабомбы Paveway IV для нанесения высокоточных ударов по двум объектов хуситов".

Одной из целей был объект в Бани на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных дронов. Другим местом, пораженным британскими самолетами был аэродром в Эбсе. По данным британской разведки, он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем.

Поддержку истребителям-бомбардировщикам оказывал самолет-заправщик Voyager британских Королевских ВВС.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американская палубная авиация, корабли и подлодки нанесли удары по более чем 60 целям йеменских хуситов с использованием свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

"По указанию Центрального командования США, Объединенное командование авиационных компонентов нанесло преднамеренные удары по более чем 60 целям в 16 районах расположения поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов, в том числе пунктам командования и управления, складам боеприпасов, пусковым системам, производственным мощностям и радиолокационным системам ПВО", - сообщил командующий военно-воздушными силами CENTCOM генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

"В ударах было использовано более 100 высокоточных боеприпасов различных типов", - сказал он. Они включали в себя удары коалиции как с воздуха, так и с моря. В операции были задействованы в том числе самолеты ВМС США и крылатые ракеты Tomahawk, которые запускались с надводных кораблей и подлодок.

По утверждению генерала, этот многонациональный удар укрепляет приверженность международного сообщества свободе судоходства и борьбе с неоднократными атаками хуситов с использованием противокорабельных баллистических ракет, дронов и крылатых ракет против коммерческих судов и военных кораблей США и коалиции в Красном море.

На это представитель хуситов Мухаммед Абдулсалам заявил, что повстанцы продолжат атаковать израильские суда и суда, направляющиеся в порты Палестины, что угрозы международной навигации в Красном море не было и что агрессия против Йемена ничем не оправдана.

"Хезболла" и Иран осудили удары по Йемену.