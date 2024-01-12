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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

СМИ сообщили об отказе стран Ближнего Востока участвовать в операции против хуситов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во время турне по Ближнему Востоку в начале января не сумел подписать соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Египтом о присоединении их к операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море.

Об этом сообщает Semafor со ссылкой на собственные источники. По их оценке, "Саудовская Аравия и ОАЭ были бы особенно важными партнерами в любой операции против хуситов, учитывая их обширные знания об ополчении и Йемене".

Издание подчеркивает, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не заинтересованы "в какой-либо серьезной поддержке" военных операций против хуситов.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания". Единственной страной ближневосточного региона, присоединившейся к операции, стал Бахрейн. Операцию проводит коалиция из дюжины стран.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен Бахрейн ОАЭ США Энтони Блинкен Саудовская Аравия Египет
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