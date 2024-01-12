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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Эрдоган назвал удары США и Британии по хуситам чрезмерным применением силы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что удары США и Британии по йеменским хуситам стали чрезмерным применением силы этими странами.

"Первым делом, эти удары пропорциональными не были. Все это - чрезмерное применение силы (...) Это выглядит так, будто они хотят превратить Красное море в море крови", - приводит издание Daily Sabah слова Эрдогана, сказанные журналистам после пятничной молитвы.

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Президент отметил, что Турция также получила информацию об успешной организации обороны хуситами и "об успешном их ответе США и Британии".

Также Эрдоган высказался о разбирательстве в Международном суде ООН по поводу действий Израиля в секторе Газа. Он выразил уверенность в вынесении судом справедливого вердикта и напомнил, что Анкара тоже предоставляла документы о действиях Израиля.

"Я верю, что Израиль признают виновным", - добавил президент.

Удары по хуситам

Командование американских ВВС ранее объявило более чем о 60 ударах по 16 целям хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу. Позднее представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сареа заявил, что США и Британия нанесли 73 удара по пяти районам Йемена. Он не уточнил, какие объекты подверглись атакам.

Между тем, по данным западных СМИ, после этих событий не менее четырех танкеров изменили курс с целью избежать плавания в Красном море.

В свою очередь в датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk AS выразили надежду, что международное вмешательство в ситуацию в Красном море и более существенное присутствие ВМС разных стран позволит в полном объеме возобновить проход коммерческих судов через море и Суэцкий канал. При этом Maersk в начале января приостановила движение судов через Красное море и решила в обозримом будущем использовать только альтернативный, более протяженный маршрут, в обход этого моря.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 12 января 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Красное море Йемен Реджеп Тайип Эрдоган США Турция
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